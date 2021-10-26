Лунін після трьох років у "Реалі" дебютує за мадридців у чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Onda Cero.

За інформацією видання, головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті планує надати відпочинок основному голкіперу команди бельгійцю Тібо Куртуа в матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Осасуни", який відбудеться 27 жовтня.

Куртуа отримав невелике ушкодження у грі з "Барселоною" (2:1) і італійський тренер не хоче ризикувати його здоров'ям.

Очікується, що у воротах Тібо Куртуа замінить Андрій Лунін, який перейшов до мадридського клубу ще у 2018 році, проте не зіграв за "Реал" в чемпіонаті Іспанії жодного матчу. На рахунку українця лише одна гра за "королівський клуб" в Кубку Іспанії.

В чемпіонаті Іспанії Лунін провів 5 матчів у сезоні 2018/19, коли грав у оренді за "Леганес".