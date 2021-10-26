Лунін після трьох років у "Реалі" дебютує за мадридців у чемпіонаті Іспанії
Український голкіпер Андрій Лунін може вперше зіграти за мадридський "Реал" у Ла Лізі 27 жовтня
Про це повідомляє Onda Cero.
За інформацією видання, головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті планує надати відпочинок основному голкіперу команди бельгійцю Тібо Куртуа в матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії проти "Осасуни", який відбудеться 27 жовтня.
Куртуа отримав невелике ушкодження у грі з "Барселоною" (2:1) і італійський тренер не хоче ризикувати його здоров'ям.
Очікується, що у воротах Тібо Куртуа замінить Андрій Лунін, який перейшов до мадридського клубу ще у 2018 році, проте не зіграв за "Реал" в чемпіонаті Іспанії жодного матчу. На рахунку українця лише одна гра за "королівський клуб" в Кубку Іспанії.
В чемпіонаті Іспанії Лунін провів 5 матчів у сезоні 2018/19, коли грав у оренді за "Леганес".
- Нагадаємо, 19 жовтня головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін залишиться у мадридському клубі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе