"Львів" переміг "Минай" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру
У 9-му турі чемпіонату України з футболу "Минай" програв в Ужгороді "Львову"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Львів" повів у рахунку на 21-й хвилині, коли забив Володимир Якимець. Наприкінці першого тайму Антон Байдал відновив рівновагу.
На 56-й хвилині гостей знову вивів вперед бразилець Шина.
"Львів" переміг "Минай" 2:1, набрав 6 очок та вийшов на 13-те місце. Закарпатці також мають 6 пунктів та йдуть 14-ми.
Чемпіонат України
9-й тур
26 вересня
"Минай" - "Львів" 1:2
Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56
25 вересня
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтар" - "Верес" 4:1
Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
- Нагадаємо, 25 вересня "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство в чемпіонаті України.
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