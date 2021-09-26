"Львів" переміг "Минай" в УПЛ, результати інших матчів 9-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Львів" повів у рахунку на 21-й хвилині, коли забив Володимир Якимець. Наприкінці першого тайму Антон Байдал відновив рівновагу.

На 56-й хвилині гостей знову вивів вперед бразилець Шина.

"Львів" переміг "Минай" 2:1, набрав 6 очок та вийшов на 13-те місце. Закарпатці також мають 6 пунктів та йдуть 14-ми.

Чемпіонат України

9-й тур

26 вересня

"Минай" - "Львів" 1:2

Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56

25 вересня

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтар" - "Верес" 4:1

Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30

"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1

Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25

24 вересня

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тіль, 36