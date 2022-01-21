Львівська, Рівненська та Чернівецька області можуть повернутися до "червоної" зони карантину, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через погіршення показників захворюваності на коронавірус Львівську, Рівненську та Чернівецьку області можуть перевести до "червоної" зони карантину
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами очільника МОЗу динаміка госпіталізацій у Львівській області зростає три дні поспіль. Однак терміново переводити цей регіон у "червону" зону поки не будуть, адже інші показники поки що не перевищують норму.
Водночас ближчою до "червоного" рівня є Рівненська область.
"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник - динаміку рівня госпіталізації - буде перевищено, то вона може зайти в "червоний" рівень небезпеки", - сказав Ляшко.
Також, за словами міністра, згідно з показниками кандидатом на "червону" зону є Чернівецька область.
- Нагадаємо, з 24 січня Івано-Франківська область перейде у "червону" карантинну зону.
- У Києві стрімко зростає кількість випадків COVID-19, КМДА закликає роботодавців перевести працівників на "дистанційку". У зв'язку зі збільшення кількості випадків COVID-19 Київ посилить контроль за наявністю COVID-документів і масок у пасажирів громадського транспорту.
- У зв'язку із зростанням кількості випадків COVID-19 з 21 січня школи у Чернівецькій області переходять на дистанційне навчання, також на "дистанційку" із 24 січня відправлять школярів Сумської міської територіальної громади та школи Ужгорода.
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