Львівська, Рівненська та Чернівецька області можуть повернутися до "червоної" зони карантину, - Ляшко

Про це повідомляє РБК-Україна.



За словами очільника МОЗу динаміка госпіталізацій у Львівській області зростає три дні поспіль. Однак терміново переводити цей регіон у "червону" зону поки не будуть, адже інші показники поки що не перевищують норму.



Водночас ближчою до "червоного" рівня є Рівненська область.



"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник - динаміку рівня госпіталізації - буде перевищено, то вона може зайти в "червоний" рівень небезпеки", - сказав Ляшко.



Також, за словами міністра, згідно з показниками кандидатом на "червону" зону є Чернівецька область.