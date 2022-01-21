У Києві стрімко зростає кількість випадків COVID-19, КМДА закликає роботодавців перевести працівників на "дистанційку"

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди - залишатися вдома. Усі ці заходи можуть значно знизити швидкість розповсюдження вірусу серед населення столиці", - йдеться у повідомленні.



У КМДА наголошують, що новий штам "Омікрон" дуже швидко поширюється між людьми, особливо в закритих приміщеннях. Зараз спостерігається стрімке збільшення кількості випадків COVID-19 не лише в Києві, а і по всій Україні.



"Ми бачимо, що в Україні вже почалася нова хвиля пандемії коронавірусу, адже кількість нових випадків захворюваності на COVID-19 стрімко зростає. І Київ не стане винятком. Тож ми маємо бути напоготові і максимально запобігти розповсюдженню вірусу серед мешканців міста", - зазначають в адміністрації.



Станом на 21 січня у лікарнях Києва із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувають 743 пацієнти, із них 38 - діти. Ще 45 осіб мають підозру на захворювання. У важкому стані - 452 людини.

"На ліжках інтенсивної реанімації перебувають 125 хворих. 17 - підключено до апарату штучної вентиляції легень, ще 83 знаходяться на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 578 хворих", - повідомили в КМДА.



Нагадаємо, за минулу добу 20 січня у Києві 1552 хворих на коронавірус, 12 людей померли. У зв'язку зі збільшення кількості випадків COVID-19 Київ посилить контроль за наявністю COVID-документів і масок у пасажирів громадського транспорту.