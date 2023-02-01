Львівський апеляційний суд заборонив Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року
Міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду строком на один рік
Про це повідомила з зали суду кореспондентка Еспресо Уляна Грищук.
Рішення 1 лютого ухвалив Львівський апеляційний суд під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду.
Суд залишив в силі штраф у 6 800 гривень та підтвердив відсторонення Атрошенка від посади на рік. Це рішення оскарженню не підлягає.
- 19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".
- 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
- 3 липня тодішній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.
- 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.
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