Ляшко: Два заводи з поставки кисню до українських COVID-лікарень призупинили роботу
В Україні два заводи з виробництва медичного кисню для лікарень з COVID-хворими призупинили роботу
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що в українських лікарнях у 5-6 разів зросло споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", а загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.
"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності", - повідомив Ляшко.
Він зауважив, що усі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях.
"До проведення планових робіт ми готувалися, спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період", - додав Ляшко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.47
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе