Ляшко: Два заводи з поставки кисню до українських COVID-лікарень призупинили роботу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час виступу у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що в українських лікарнях у 5-6 разів зросло споживання кисню на одного пацієнта, госпіталізованого з "Дельтою", а загальна кількість необхідного кисню на добу складає 977 тисяч літрів на хвилину.

"Наразі два заводи, які займаються виробництвом медичного кисню, зупинились на планові регламенті роботи на 10-15 днів. Ще в одного виробника на західній Україні виникли технічні несправності", - повідомив Ляшко.

Він зауважив, що усі пацієнти забезпечені кисневою терапією у лікарнях.

"До проведення планових робіт ми готувалися, спільно з виробниками ми знайшли їм заміну на цей період", - додав Ляшко.

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