Ляшко пообіцяв робити мільйон щеплень від коронавірусу на тиждень
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що в Україні робитимуть 1 млн щеплень проти COVID-19 за тиждень
Про це він заявив у ефірі Україна 24.
"Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись", - пообіцяв Ляшко.
Міністр закликав громадян вакцинуватись.
"приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я", - сказав він.
- За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19.
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