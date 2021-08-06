Ляшко пообіцяв робити мільйон щеплень від коронавірусу на тиждень

Про це він заявив у ефірі Україна 24.



"Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись", - пообіцяв Ляшко.



Міністр закликав громадян вакцинуватись.

"приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я", - сказав він.

За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19.