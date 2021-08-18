Ляшко пообіцяв, що українські "паспорти вакцинації" ЄС визнає одними з перших

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі Громадського радіо.

"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, чий паспорт вакцинації буде визнаний, повністю використовуватися, як і європейський сертифікат, на території ЄС. І так само європейські сертифікати визнаватимуться у нас" – сказав він.

Ляшко анонсував брифінг 20 серпня щодо СOVID-сертифікатів.

5 липня у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу,