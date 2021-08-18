Ляшко пообіцяв, що українські "паспорти вакцинації" ЄС визнає одними з перших
Україна одна з перших країн поза ЄС отримає визнання своїх СOVID-сертифікатів в Євросоюзі
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі Громадського радіо.
"Я анонсую: Україна одна з перших у списку третіх країн, тобто не членів Європейського Союзу, чий паспорт вакцинації буде визнаний, повністю використовуватися, як і європейський сертифікат, на території ЄС. І так само європейські сертифікати визнаватимуться у нас" – сказав він.
Ляшко анонсував брифінг 20 серпня щодо СOVID-сертифікатів.
- 5 липня у додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу,
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