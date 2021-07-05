У "Дії" з’явилися перші COVID-сертифікати
У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу
Про це повідомив у Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.
"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дія". На вихідних завершили перший етап надскладного проєкту", - повідомив він.
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Над проєктом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.
Відтак, перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня в Україні планують запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.
- Нагадаємо, у МОЗ назвали головну мету введення COVID-сертифікатів.
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