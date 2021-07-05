У "Дії" з’явилися перші COVID-сертифікати

Про це повідомив у Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам "Дія". На вихідних завершили перший етап надскладного проєкту", - повідомив він.



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Над проєктом працювали команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, Євроделегації, міжнародних партнерів.

Відтак, перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня в Україні планують запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.



Нагадаємо, у МОЗ назвали головну мету введення COVID-сертифікатів.

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