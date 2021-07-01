COVID-сертифікати в Україні можна буде отримати не лише після вакцинації: роз’яснення МОЗ
COVID-сертифікати видаватимуться не тільки тим, хто отримав повний курс вакцинації
Про це на пресконференції розповів гендиректор Центру громадського здоров'я Роман Родина.
Так, з 1 липня в Україні в тестовому режимі запустили COVID-сертифікати.
Родина зазначив, що згенерувати електронний сертифікат в тестовому режимі вже можна на порталі "Дія".
"Якщо людина вакцинована, то її дані є в системі охорони здоров'я. Вона може дати запит через "Дію", яка синхронізується з охоронною системою і витягне дані", - повідомив він.
Згодом, сертифікат можна буде використовувати для виїзду за кордон після взаємного визнання COVID-сертифікатів. Але для його отримання необов'язково проходити вакцинацію.
Відтак, сертифікат видається на підставі:
- повного курсу вакцинації - при цьому деякі країни ставлять додатковою умовою те, що має прийти кілька днів після другого щеплення. Такий сертифікат діє 180 днів;
- негативного ПЛР-тесту - діятиме 72 години з того моменту, як був зданий тест, а не отримані результати;
- задокументованого факту про одужання від COVID-19. Дія сертифіката буде 180 діб, його можна отримати, якщо дані про хворобу є в електронній системі.
- Нагадаємо, у МОЗ назвали головну мету введення COVID-сертифікатів.
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