Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини від COVID-19
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення ефективності щеплення, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози не дали належного захисту
Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, яке оприлюднив Укрінформ.
"Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив Ляшко.
За його словами, ревакцинальну дозу наразі запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією.
"Згідно з рекомендаціями, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.
Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.
Натомість люди з низкою тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткове щеплення через 28 днів після основного курсу. Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні.
Вона не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.
- Нагадаємо, 25 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2022 році українцям, які зробили два щеплення від коронавірусу, доведеться здійснювати ревакцинацію.
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