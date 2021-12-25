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Головна Коронавірус Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини від COVID-19

Ляшко пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою вакцини від COVID-19

25 грудня, 2021 субота
18:23
Коронавірус Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення ефективності щеплення, а додаткова - для убезпечення хворих, яким дві дози не дали належного захисту

Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, яке оприлюднив Укрінформ

"Бустерна доза – це доза, яку вводять, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Додаткова доза – це доза, яку вводять, щоб убезпечити людей, у яких через тяжкі хвороби дві дози вакцини можуть не дати належного захисту", - пояснив Ляшко.

За його словами, ревакцинальну дозу наразі запровадили для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу як для груп ризику за професією. 

"Згідно з рекомендаціями, ревакцинація проводиться так: бустер м-РНК вакцинами Moderna та Pfizer на усі типи вакцини. Наприклад, якщо базова вакцинація у вас була зроблена CoronaVac або AstraZeneca, ревакцинальну дозу ви отримаєте мРНК вакциною", - зазначив Ляшко.

Він додав, що отримання ревакцинальної дози передбачає видачу документів про вакцинацію, які будуть чинними 270 днів від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Натомість люди з низкою тяжких хвороб, в яких міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини, можуть отримати додаткове щеплення через 28 днів після основного курсу. Додаткова доза вводиться тією ж вакциною, якою було введено дві попередні. 

Вона не впливає на термін дії сертифіката чи міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози.

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МОЗ
Вакцинація
щеплення
Віктор Ляшко
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