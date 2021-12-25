У МОЗ розповіли, коли вакцинованим від COVID-19 доведеться робити повторні щеплення
У 2022 році українцям, які зробили два щеплення від коронавірусу, доведеться здійснювати ревакцинацію
Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Суспільному.
За його словами, особи які отримали щеплення в 2021 році мають за рік отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.
"Базова стратегія МОЗ, яка зараз у нас прорахована, і ми поки що будемо продовжувати її використовувати, — це стратегія ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення. Людина, яка отримала щеплення в 2021, має через один рік звернутися до пункту щеплення та центру вакцинації населення і отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. При цьому вона може обрати інший тип вакцини, який використовувався під час першого щеплення", - сказав Кузін.
- Нагадаємо, 24 грудня Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала МОЗ запровадити ревакцинацію людей віком від 60 років.
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