У МОЗ розповіли, коли вакцинованим від COVID-19 доведеться робити повторні щеплення

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, особи які отримали щеплення в 2021 році мають за рік отримати повторне щеплення двома дозами вакцини.

"Базова стратегія МОЗ, яка зараз у нас прорахована, і ми поки що будемо продовжувати її використовувати, — це стратегія ревакцинації двома дозами вакцини через один рік після отримання базового курсу щеплення. Людина, яка отримала щеплення в 2021, має через один рік звернутися до пункту щеплення та центру вакцинації населення і отримати повторне щеплення двома дозами вакцини. При цьому вона може обрати інший тип вакцини, який використовувався під час першого щеплення", - сказав Кузін.