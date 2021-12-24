В Україні можуть запровадити додаткові щеплення від коронавірусу для громадян віком від 60 років
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендувала МОЗ запровадити ревакцинацію людей віком від 60 років
Про це заявив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що для людей від 60 років рекомендували робити додаткове щеплення за 6 місяців після першої дози COVID-вакцини.
За словами Федора Лапія, оперативний штаб МОЗ щодо вакцинокерованих інфекцій може розглянути цю інформацію 28-29 грудня.
"У НТГЕІ є ще три дні на обробку і внесення поправок в наші рекомендації, далі ми представляємо їх на штабі. Штаб за них голосує, а потім Міністерство вводить в дію своїм указом", - розповів він.
- Нагадаємо, 13 грудня деяким українцям стало доступне третє щеплення від COVID-19.
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