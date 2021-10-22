Ляшко розповів, за якого рівня вакцинації населення Україна зможе скасувати карантин
Для скасування карантинних обмежень в Україні необхідно, щоб повний курс вакцинації пройшло мінімум 70% населення
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Якщо ми сьогодні вакцинуємо 70% населення повним курсом вакцинації, ми зможемо піти шляхом Великої Британії, а також скандинавських країн, які скасовують карантинні обмеження вже зараз", - сказав Ляшко.
Він зауважив, що мінімум 70% вакцинованого дорослого населення дозволить запобігти розповсюдженню коронавірусної хвороби і зменшити кількість госпіталізацій.
Ляшко також допустив, що черговий пік захворювань можливий на початку наступного року.
- Раніше Ляшко також заявив, що коронавірус може не зникнути ніколи, проте з ним можна навчитись жити
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