Ляшко: У трьох українських областях "червоної" зони стабілізуються COVID-показники
У Міністерстві охорони здоров'я заявили про стабілізацію COVID-показників у регіонах "червоної" зони карантину, а саме у Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради, передає Урядовий портал.
"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - наголосив він.
За даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих.
У свою чергу, стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій.
У МОЗ додали, що за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тис. осіб, з яких 93,2% не були щеплені.
- Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області. Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній", усі інші - у "помаранчевій".
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