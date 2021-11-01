Ляшко: У трьох українських областях "червоної" зони стабілізуються COVID-показники

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради, передає Урядовий портал.

"Стабілізацію показників відмітили в тих регіонах, які одні з перших зайшли в "червону" зону. Зокрема це Херсонська, Запорізька й Донецька області", - наголосив він.

За даними МОЗ, минулого тижня було виявлено 152 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, з них 93,5% - у невакцинованих.

У свою чергу, стабілізувалася динаміка приросту нових випадків та кількості госпіталізацій.

У МОЗ додали, що за минулий тиждень до лікарні потрапило 34 тис. осіб, з яких 93,2% не були щеплені.



Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області. Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній", усі інші - у "помаранчевій".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb