Ляшко: Україна отримає тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта"

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю експерту ЮНІСЕФ, передає РБК-Україна.

"На цьому тижні Україна отримає від ВООЗ постачання ПЛР-тестів, які реагують тільки на "Дельту". Це нам дозволить поряд з секвенуванням проводити ПЛР-тестування", - наголосив він.



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Міністр зауважив, що тести дозволять відібрати матеріал, дослідити його і в разі позитивного результату "поставити його на іншу плашку і досліджувати, а не "Дельта" це".

"Так ми зможемо подивитися, чи не циркулює у нас "Дельта", - додав Ляшко.

Раніше повідомлялось, що в Україні виявили два випадки штаму "Дельта.

Згодом, у європейській лабораторії підтвердили ще два випадки штаму коронавірусу “Дельта” на Закарпатті.

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