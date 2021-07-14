Штам “Дельта”: в Україні підтвердили ще два нові випадки COVID-19

Про це в коментарі Укрінформу підтвердив директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

“Європейська лабораторія, в яку направили біологічні зразки пацієнтів, що проходили лікування в Закарпатській обласній лікарні від коронавірусної хвороби з підозрою на штам Delta, підтвердила наявність у хворих саме цього штаму. Тобто, ми маємо два зареєстровані випадки коронавірусу штаму Delta на Закарпатті” - наголосив він.

Пшеничний зазначив, що ці люди уже пройшли лікування та виписані додому. Більше хворих із підозрою на коронавірус зі штамом Delta в області наразі не зафіксовано.

Нагадаємо, на Закарпатті у двох жінок, які повернулися з РФ і захворіли - підозрювали штам коронавірусу "Дельта".

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