Любченко виступив за розкриття персональних даних при сплаті податків
Перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко виступив за розкриття персональних даних зі сплати податків
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"У нас відбувається децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - цитує агентство слова Любченка.
На думку першого віцепрем'єра, "коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми".
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