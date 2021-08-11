Любченко виступив за розкриття персональних даних при сплаті податків

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"У нас відбувається децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - цитує агентство слова Любченка.



На думку першого віцепрем'єра, "коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми".

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