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Партнерський матеріал

Людей потрібно мотивувати й робити благодійність цікавою, – засновниця фонду YOUkraine Анна Мурашенко

25 серпня, 2023 п'ятниця
14:05
Новини

Сьогодні українська армія потребує допомоги не тільки в технічному оснащенні, а й у лікуванні та реабілітації

Про це в ефірі Еспресо розповіла засновниця благодійного фонду YOUkraine, співзасновниця будівельної компанії “Really Building” Анна Мурашенко.

"Якщо говорити про потреби військових, то на початку повномасштабного вторгнення головною проблемою було технічне забезпечення. Ми передавали дрони, тепловізори, приціли, бронежилети. Зараз же до цього переліку додалася гостра потреба в реабілітації військових. Ця тенденція тільки посилюється", – говорить Анна Мурашенко.

Фонд має безпосередній контакт із захисниками в шпиталях і намагається оперативно реагувати на їхні потреби: "Звісно, ми продовжуємо передавати на фронт і Старлінки, і автомобілі. Але розуміємо, війна триває, поранених все більше. А коли захисники будуть повертатися, то крім реабілітації, вони мають отримати й гідні умови для життя".

Залученість бізнесу до благодійності має стати буденною практикою, наголошує Анна Мурашенко. За підтримки будівельної компанії, вона допомагає й у забезпеченні захисників житлом. Торік до Дня ЗСУ житло від “Really Building” отримав Василь Копань – захисник “Азовсталі”, який пройшов через полон в Оленівці.

"Наведу інший приклад: захисник Володимир Пастушок (позивний "Пісня") – простий чоловік з Рівненщини. Був на Майдані, пішов добровольцем у батальйон Кульчицького. З 2014 року на фронті. В нього є дружина й донька. Ми поспілкувалися, з’ясували потреби та подарували квартиру”,  – розповіла засновниця фонду YOUkraine.

З-поміж інших напрямків діяльності – створення юридичного хабу для захисників.

"Ми плануємо створити організацію, яка буде безоплатно надавати юридичну допомогу військовим. Адже проблеми є і з проходженням ВЛК (військово-лікарської комісії), і з отриманням статусу УБД (учасника бойових дій), і навіть з побутовими питаннями. Зараз ми активно шукаємо партнерів, запрошуємо приєднатися до нас у цій роботі", – сказала Анна Мурашенко.

Важлива частина благодійності сьогодні – публічні заходи. Для допомоги військовим Фонд неодноразово влаштовував благодійні аукціони та концерти. На підтримку полонених захисників Азовсталі та їхніх родин БФ YOUkraine та ГО "Жінки зі сталі" провели забіг RUN FOR AZOVSTAL, а щоб зібрати дрон для пресофіцерки Азову Валерії "Нави" Суботіної – влаштували поетичний флешмоб.

"Люди зараз пригнічені. Їх потрібно мотивувати й робити благодійність цікавою, – пояснила Анна Мурашенко. – Одна справа, коли ти просто донатиш, інша – коли ти максимально залучений, коли поруч і захисники, і зірки. Маємо надихати, зацікавлювати благодійністю. Щоб кожна людина відчувала ентузіазм від того, що вона дотична до великої справи".

Нагадаємо, з початку роботи Благодійний фонд YOUkraine надав допомоги захисникам за різними напрямками на суму понад 40 млн грн.

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