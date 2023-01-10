Про це повідомляє ДТЕК.

Так, згідно з повідомленням, є три причини того, чому почастішали вимкнення в столиці:

1) окупанти продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії,



2) морози посилюються, і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі.



3) промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.

У компанії нагадали, що в новорічні дні вдалось обмежити вимкнення до мінімуму, однак нині змушені застосовувати стабілізаційні відключення електрики.

По всій Україні 10 січня цілодобово діють ліміти споживання.

У ніч на 9 січня російська армія атакувала підприємство критичної інфраструктури в Херсоні.

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