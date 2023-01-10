Люди вмикають обігрівачі: у ДТЕК пояснили, чому в Києві та області стає дедалі більше відключень світла
У Києві та області почастішали відключення електроенергії, в першу чергу через те, що надворі низька температура й люди вмикають обігрівачі для обігріву житла
Про це повідомляє ДТЕК.
Так, згідно з повідомленням, є три причини того, чому почастішали вимкнення в столиці:
1) окупанти продовжують атакувати об'єкти енергосистеми, що ще більше посилює дефіцит електроенергії,
2) морози посилюються, і люди частіше використовують обігрівачі, через що сильно зростає навантаження на мережі.
3) промислові підприємства повернулись до роботи, це теж призвело до збільшення споживання електроенергії.
У компанії нагадали, що в новорічні дні вдалось обмежити вимкнення до мінімуму, однак нині змушені застосовувати стабілізаційні відключення електрики.
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