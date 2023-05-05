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 "Людина-слон" чи "Королева Шарлотта...": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
5 травня, 2023 п'ятниця
18:29
Культура Шарлотта

Від однієї із найзворушливіших стрічок  ХХ ст. з правдивою історією про незвичайного британця до одного з найочікуваніших телесеріалів травня - про британську королеву, де особливої правди шукати не варто

У час пожвавлення традиційного рашистського "побєдобєсія" напередодні 9 травня "Еспресо"  закликає значно активніше донатити на ЗСУ та пропонує добірку фільмів, які - далеко від фронту - справді здатні урізноманітнити враження ще одного прожитого дня.

"Людина-слон"

У кінотеатрах з 4 травня

Людина-слон

Йдеться про відреставровану версію фільму-драми 1980 року американського  режисера Девіда Лінча, що базується на біографії Джозефа Мерріка і входить до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Фільм, де перевернуте звичне уявлення про потворне та страшне і який номінувався на "Оскар" аж у 8-ми категоріях. Цікаво, що саме завдяки "Людині-слону" американські кіноакадеміки додали нову номінацію – "Найкращий грим". Щоправда, фільм її так і не отримав, бо  нагороду ввели вже після шквалу критики на адресу кіноакадемії, яка не вшанувала роботу гримерів.

Отже, про що стрічка, яку називають однією із найзворушливіших у XX столітті? "Вікторіанський Лондон, кінець XIX століття. Час розквіту різноманітних фрик-шоу, які слугували розвагою для простого люду. На одному з таких ярмарків, де людей з особливостями розвитку виставляють напоказ у клітках, наче тварин, хірург Королівського госпіталю (Ентоні Гопкінс) звертає увагу на головний "експонат" цього варварського шоу – загадкову і моторошну Людину-слона. Визволивши його з циркового рабства, лікар починає усвідомлювати, що за маскою чудовиська насправді криється вразлива душа, яка цитує напам’ять уривки з Біблії".

Реальний Джозеф Меррік (людина-слон) народився в другій половині ХІХ століття - час, коли серед великої кількості забобонів, якими жило суспільство, був і той, що пережиті страхи мами можуть позначатися на зовнішності малюка. У період своєї вагітності мама Джозефа дуже злякалася розлюченого слона, відтак фізичні патології хлопчика (а йшлося про серйозні генетичні патології шкіри, нервової системи та кісток) його сучасники й він сам пов 'язували саме з цією ситуацією. Джозефу Мерріку було відміряно тільки 27 років життя, однак попри всі насмішки, образи, цькування, які йому випало пережити, він не озлобився, а залишився дуже доброю, романтичною і творчою людиною. 

Тому нічого дивного, що його доля вражає і по цей день. А фільм Девіда Лінча також про те, що навіть у найскладніших ситуаціях необхідно залишатися людиною.

У головних ролях: Ентоні Гопкінс, Джон Герт, Енн Бенкрофт, Джон Гілгуд, Венді Гіллер, Фредді Джонс

"Безмежність"

У кінотеатрах з 4 травня

Безмежність

Драму "Безмежність" багаторазового призера Венеційського та Каннського кінофестивалів, режисера Емануелє Кріалезе зняли спільно кінематографісти із Франції та Італії. Це перший повнометражний фільм Емануелє Кріалезе за останніх 12 років. І крім усього іншого присвячений численним проблемам дорослішання в італійському суспільстві.

Отож фільм переносить глядача до Риму в 1970-ті. Молода родина Боргетті переїжджає до омріяної квартири у престижному районі, однак щастя, як раніше, уже нема.  Батьки розлюбили один одного, однак продовжують жити разом, бо є троє дітей. Найстарша донька Адріана, якій щойно виповнилося 12 - найуважніший свідок сварок між батьками. Одного дня на знак протесту вона раптом відкидає своє ім'я, свою особистість, і хоче переконати всіх, що тепер вона хлопчик, руйнуючи й без того крихку сімейну рівновагу. Мама розуміє, що має зробити все, щоб діти та вона сама були щасливими.

У головних ролях: Пенелопа Крус, Вінченцо Амато, Луана Джуліані, Карло Галло, Франческо Касіса

"Вартові Галактики 3"

У кінотеатрах з 4 травня

Вартові Галактики 3

Цей фантастичний пригодницький бойовик (що є уже 32-м фільмом у кіновсесвіті Marvel) продовжує однойменну кінорозповідь, перші дві частини якої вийшли у 2014 та 2017 роках. Ще у 2014 році режисер та сценарист усієї трилогії Джеймс Ганн заявив, що уже знає, про що буде третій фільм. Однак улітку 2018 року студія Disney звільнила Ганна через скандальні дописи у твіттері, хоча згодом на посаді поновила. Основні зйомки розпочалися у листопаді 2021 року в Атланті, штат Джорджія під робочою назвою "Гаряче Різдво". Ролі усіх головних персонажів виконали ті ж актори, що були залучені у попередніх фільмах. А головне - у своїй останній стрічці для Marvel Studios Джеймс Ганн (а віднедавна він разом з Пітером Сафраном очолив DC Studios) виклався на повну. Стрічка чи не найсильніша у трилогії, дуже емоційна і водночас сповнена гумору, з чудовою музикою і така, що дає розуміння, як розвиватимуться герої і як складатиметься їхнє життя уже після того, як на екрані напишуть: The End.

Фільм рекламують: "У той час, як Вартові Галактики на чолі із Зоряним Лордом (Кріс Пратт) пристосовуються до життя у нових умовах, їм стає відомо дещо із минулого Ракети (Бредлі Купер). Мало того, що тепер його потрібно рятувати, нова місія може поставити під сумнів подальше спільне існування команди супергероїв".

У головних ролях: Кріс Пратт, Карен Гіллан, Зої Салдана, Бредлі Купер, Він Дізель, Дейв Батіста, Елізабет Дебікі, Пом Клементьєв, Шон Ганн

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

На Netflix з 4 травня

Шарлотта

Мова про один з найочікуваніших телесеріалів останнього весняного місяця - приквел серіалу "Бріджертони", який розповідає, "як шлюб молодої королеви Шарлотти з англійським королем Георгом став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство".

Попри те, що серіал не позиціонує себе як історичний, створення образу королеви Шарлотти не обійшлося без ознайомлення з реальною історією королеви Софії Шарлотти Мекленбург-Стреліцької, яка - одружившись з Георгом ІІІ - стала першою британською монаршою представницею змішаної раси. Хоча, звичайно, шукати будь-яку історичну правдивість подій, що бачимо на екрані, було б помилкою.

Динамічний, захопливий та емоційний серіал про становлення особистості та про любов.

В головних ролях: Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст

"Сантехніки Білого Дому"

На НВО з 1 травня

Сантехніки Білого Дому

Стрічок на тему Вотергейтського скандалу — політичного скандалу у США у 1972—1974, що закінчився  відставкою президента Річарда Ніксона - єдиною в історії цієї країни, знято, вочевидь, цілий десяток. Режисери постійно до цієї теми повертаються, вишукуючи все нові й нові її ракурси. Згадаємо сьогодні, для прикладу, створений по гарячих слідах фільм "Вся президентська рать" чи той, що 5 років тому - "Вотергейт: Крах Білого Дому". 

Але 5-серійна стрічка "Сантехніки Білого Дому" інакша. Її сатирично-іронічні інтонації звучать дуже свіжо.

У головних ролях: Вуді Гаррельсон, Джастін Теру, Донал Глісон , Ліна Хіді та Кірнан Шипка.

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