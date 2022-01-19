"Людина, яку боїться Путін": Навальний потрапив на обкладинку журналу TIME

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На обкладинці журналу TIME Навального назвали "людиною, яку боїться Путін".



У випуску вийшло інтервʼю з політиком російською мовою, яке зібрали з листів, надісланих із володимирської колонії - на питання журналістів Навальний відповідав кілька місяців.



У інтервʼю політик розповів про життя у вʼязниці, майбутне російського опозиційного руху і нещодавнє дипломатичне протистояння між США та РФ.



The man Putin fears: an exclusive interview with Alexei Navalny, Russia's imprisoned dissident https://t.co/gOYnEqeOnF pic.twitter.com/zDdeKH7S7L — TIME (@TIME) January 19, 2022