"Людина, яку боїться Путін": Навальний потрапив на обкладинку журналу TIME
Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив на обкладинку щотижневого американського журналу TIME
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На обкладинці журналу TIME Навального назвали "людиною, яку боїться Путін".
У випуску вийшло інтервʼю з політиком російською мовою, яке зібрали з листів, надісланих із володимирської колонії - на питання журналістів Навальний відповідав кілька місяців.
У інтервʼю політик розповів про життя у вʼязниці, майбутне російського опозиційного руху і нещодавнє дипломатичне протистояння між США та РФ.
- Нагадаємо, 28 вересня 2021 слідчий комітет РФ відкрив справу проти засудженого опозиціонера Олексія Навального та його соратників за "створення екстремістської організації та участь в ній".
- 14 січня 2022 Росфінмоніторинг вніс найближчих соратників Навального в реєстр "терористів та екстремістів".
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