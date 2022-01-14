Росфінмоніторинг вніс найближчих соратників Навального в реєстр "терористів та екстремістів"

Про це свідчать дані на сайті органу.

Волкова та Жданова внесли до списку як людей, яких вважають причетними до терористичної або екстремістської діяльності.



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Люди з списку обмежені у можливості здійснювати банківські операції – їхні рахунки блокуються.



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Леонід Волков – екскерівник регіональної мережі штабів Олексія Навального. Іван Жданов – колишній директор Фонду боротьби з корупцією.