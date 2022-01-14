Росфінмоніторинг вніс найближчих соратників Навального в реєстр "терористів та екстремістів"
Росфінмоніторинг включив соратників російського опозиціонеру Олексія Навального Леоніда Волкова та Івана Жданова до переліку осіб, яких вважають причетними до екстремістської діяльності чи тероризму
Про це свідчать дані на сайті органу.
Волкова та Жданова внесли до списку як людей, яких вважають причетними до терористичної або екстремістської діяльності.
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Люди з списку обмежені у можливості здійснювати банківські операції – їхні рахунки блокуються.
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