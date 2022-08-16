"Людожерські проєкти": головред Defense Express Катков розповів про зброю, якою погрожують російські пропагандисти

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Це дійсно людожерські проєкти, які ще у Радянському Союзі так називали розробки нищівної зброї. Наприклад, така вундерваффе (нім. Wunderwaffe; буквально — дивовижна зброя; зброя надзвичайно великої сили – ред.) під назвою "Посейдон", яка є глибоководною та самохідною торпедою з можливою дальністю до 10 тисяч км і може занурюватися на глибину у декілька кілометрів. І саме ця торпеда, за словами російських пропагандистів, має змивати ядерним цунамі чи іншим якимось чином ціли континенти або ж всю Велику Британію. У торпеду "Посейдон" вони намагаються закласти 100-мегатонну ядерну бойову частину. Для розуміння це еквівалент 55 ядерним бомбам, які були скинуті на Хіросіму. А щоб розуміти про 100-мегатонну торпеду, то у місті її вибуху утворюється 8-ми кілометровий радіус зони ураження, де все перетворюється у пар на молекулярному рівні", - зазначив військовий експерт.



Олег Катков також розповів про крилату ракету "Бурєвєснік" з ядерним двигуном та необмеженою дальністю на папері, випробування якої було влітку 2019 року. Під час випробувань ядерний двигун ракети рвонув так, що за 30 км підскочив радіаційний фон, а четверо випробувачів загинуло на місті, шестеро отримало променеву хворобу, після якої двоє ще померло.



"Але у Путіна є ще нові забавки під назвою "Кинджал", про який було повідомлено у 2018 році, а також "Циркон". Ці ракети в Росії називають гіперзвуковими, але до реального гіперзвуку вони не мають майже ніякого відношення, бо тут обійшли саму проблему гіперзвуку. У конструкції "Кинджала" та "Циркону" вони взяли ракету та приєднали твердопаливний двигун, і напевно можуть їх розігнати до значних швидкостей, бо декларують до 9 тисяч км/г. Але судячи з відео випробувань, видно що ці ракети під час удару мають до одного кілометра за секунду максимум. Тобто вони перетворюються на аналог щось середнього між балістичною ракетою типу "Іскандер" або більш швидкісною, ніж Х-22", - прокоментував Катков.



Військовий експерт додав, що росіяни почали говорити ще про одну ракету під назвою "Змєєвік", який має гіперзвуковий плануючий блок, зроблений ще для ракети "Авангард" зі старої радянської розробки, але жодних доведених відео з випробувань цієї зброї та її реальної ефективності не показали, тому і по цій розробці є величезна кількість питань.

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