Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідну заяву зробив директор департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієв.

"Щодо кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом та термінами спеціальної військової операції, то її чітко окреслив Сергій Лавров. Накачування України далекобійнішими системами призведе до того, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться ще далі. Росія не може допустити, щоб на українській території, що залишилася, перебувало озброєння, що становлять пряму загрозу нашій країні, "ДНР", "ЛНР" і "звільненим" районам", - сказав Дарчієв. .

20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України.

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