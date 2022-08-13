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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У МЗС РФ погрожують розширити "географічні завдання" війни у разі постачання Україні далекобійної зброї

У МЗС РФ погрожують розширити "географічні завдання" війни у разі постачання Україні далекобійної зброї

13 серпня, 2022 субота
12:55
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Росія попередила, що розширить "географічні завдання війни", якщо Україна отримає зброю великої дальності

Про це повідомляють російські ЗМІ.     

Відповідну заяву зробив директор департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександр Дарчієв. 

"Щодо кореляції масованих поставок Києву західних озброєнь з ходом та термінами спеціальної військової операції, то її чітко окреслив Сергій Лавров. Накачування України далекобійнішими системами призведе до того, що географічні завдання "спецоперації" відсуватимуться ще далі. Росія не може допустити, щоб на українській території, що залишилася, перебувало озброєння, що становлять пряму загрозу нашій країні, "ДНР", "ЛНР" і "звільненим" районам", - сказав Дарчієв. .

  • 20 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва планує захопити не лише Донеччину та Луганщину, а й Херсонську, Запорізьку області та інші території України. 

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