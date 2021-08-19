Людям краще цього не знати, - екстренер "Барселони" розповів, яким є "справжній" Мессі

Про це повідомляє La Sexta.



За словами Вальверде, людям краще не знати правди про Мессі.



"Не можна говорити про такі речі, це частина таємниці. Добре, що це так, тому що людям краще не знати, ким ми є насправді, нехай люди думають, що знають все. Людям краще не знати правди", - розповів Ернесто Вальверде.



Вальверде був головним тренером "Барселони" з травня 2017 року. У січні 2020-го його відправили у відставку. Під керівництвом іспанця "синьо-гранатові" двічі стали чемпіонами, і по разу завоювали Кубок і Суперкубок країни, проте невдало виступали в Лізі чемпіонів.

34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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