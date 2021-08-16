Тренер "Барселони" знайшов позитив від відходу Мессі в ПСЖ

Про це повідомляє AS.



"Барселона" в першому офіційному матчі після відходу Мессі обіграла "Реал Сосьєдад" у чемпіонаті Іспанії. Рональд Куман задоволений грою своєї команди без аргентинця.



"Важливо, що почали сезон з перемоги. Це було чудово, адже на стадіон повернулися вболівальники. Мессі? Не знаю, чи стали ми без нього грати більш командно... Можливо, дійсно було більше командної гри, але я б все одно вважав за краще мати Ліонеля в складі", - сказав Рональд Куман.



Мессі підписав з ПСЖ контракт на два роки. В угоді також прописана можливість продовження співпраці до 2024 року. Лео Мессі став найвисокооплачуванішим гравцем ПСЖ. Його зарплата, 41 млн євро за сезон, найбільша в історії французької Ліги.



Аргентинець гратиме в Парижі під 30-м номером. Саме з цією цифрою на спині він розпочинав свою кар'єру в "Барселоні".



34-річний Мессі виступав за "Барселону" упродовж усієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.

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