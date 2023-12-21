"Люксембург, Люксембург" напередодні Різдва уперше покажуть по телебаченню

Про це повідомили на сторінці фільму у Facebook.

Другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча уперше покажуть на телебаченні. Трагікомедія, випущена кінокомпанією ForeFilms у 2022 році, вийде 23 грудня о 22:00 на телеканалі ICTV2.

"Це прекрасний новий тренд – телепоказ саме українських стрічок у передноворічний період. Віримо, що це стане гарною традицією", - написали творці фільму.

За сценарієм основні події відбуваються у 2018 році. Два брати-близнюки Вася та Коля після довгих поневірянь та суперечок вирушають до Люксембурга на пошуки рідного батька, який покинув їх ще в дитинстві. Брати, яких зіграли учасники гурту "Курган і Agregat" Раміль та Аміль Насірови, мають абсолютно різні характери та життєві цінності.

Вони дізнаються, що їхній тато перебуває у важкому стані в лікарні в Люксембурзі. Перший з хлопців вважає тата поганою людиною та негідником, а другий називає його справжнім героєм.

24 грудня о 22:00 на цьому ж телеканалі глядачі зможуть переглянути дебютну стрічку Антоніо Лукіча - комедію "Мої думки тихі".

14 червня фільм "Люксембург, Люксембург" з’явився на Netflix.

Пізніше стало відомо, що трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча за дев'ять тижнів побачили 228 110 глядачів. Зібрати вдалося понад 34 млн гривень.