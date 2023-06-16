Фільм "Люксембург, Люксембург" за три місяці зібрав понад 34 млн грн

Про це інформує Держкіно України.

"Фільм "Люксембург, Люксембург" після дев'ятого вікенду прокату зібрав понад 34 млн грн", - заявили у пресслужбі.

Повідомляється, що цей час фільм Антоніо Лукіча переглянули 228 110 глядачів.

Подивитися трагікомедію "Люксембург, Люксембург" на великому екрані можна в кінотеатрах:

Premiera, Конотоп;

Планета Кіно IMAX, Blokbaster, Київ;

Планета Кіно IMAX, River Mall, Київ;

Супутник, Київ;

Ліра, Київ;

Multiplex, Lavina, Київ;

Планета Кіно, King Cross, Львів;

Планета Кіно, Forum, Львів;

Premiera, Олександрія.

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Фільм виробництва ForeFilms, продюсерами якого є Володимир Яценко та Анна Яценко, отримав підтримку від Держкіно. У 2022 році він увійшов до п’ятірки фільмів, які беруть участь у програмі proMOTION для міжнародної промоції українського кіно, яку організував Український інститут. Програма співпрацює з Göteborg Film Fund для надання промопідтримки.

Що відомо про фільм

"Люксембург, Люксембург" восени 2020 року став переможцем конкурсу Держкіно. Знімали фільм у 2021 році в Лубнах, Києві (на справжньому поліцейському полігоні) і в Люксембурзі. А постпродакшн тривав уже після 24 лютого 2022, в умовах повітряних тривог і блекаутів. Команда поспішала до міжнародної прем'єри стрічки, яка відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у конкурсі "Горизонти".

Всеукраїнська прем'єра пройшла 5 квітня цього року в Будинку культури смт Близнюки Харківської області, звідки родом виконавці головних ролей – Аміл і Раміл Насірови.

12 квітня у Києві пройшов допрем'єрний показ. А з 13 квітня команда проєкту вирушає у всеукраїнський тур, який охопить Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, Київ, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.

5 травня трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увірвалася до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності.

14 червня на фільм з’явився на Netflix.