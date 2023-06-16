Фільм "Люксембург, Люксембург" за три місяці зібрав понад 34 млн грн
Трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча за дев'ять тижнів побачили 228 110 глядачів. Зібрати вдалося понад 34 млн гривень
Про це інформує Держкіно України.
"Фільм "Люксембург, Люксембург" після дев'ятого вікенду прокату зібрав понад 34 млн грн", - заявили у пресслужбі.
Повідомляється, що цей час фільм Антоніо Лукіча переглянули 228 110 глядачів.
Подивитися трагікомедію "Люксембург, Люксембург" на великому екрані можна в кінотеатрах:
- Premiera, Конотоп;
- Планета Кіно IMAX, Blokbaster, Київ;
- Планета Кіно IMAX, River Mall, Київ;
- Супутник, Київ;
- Ліра, Київ;
- Multiplex, Lavina, Київ;
- Планета Кіно, King Cross, Львів;
- Планета Кіно, Forum, Львів;
- Premiera, Олександрія.
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Фільм виробництва ForeFilms, продюсерами якого є Володимир Яценко та Анна Яценко, отримав підтримку від Держкіно. У 2022 році він увійшов до п’ятірки фільмів, які беруть участь у програмі proMOTION для міжнародної промоції українського кіно, яку організував Український інститут. Програма співпрацює з Göteborg Film Fund для надання промопідтримки.
Що відомо про фільм
"Люксембург, Люксембург" восени 2020 року став переможцем конкурсу Держкіно. Знімали фільм у 2021 році в Лубнах, Києві (на справжньому поліцейському полігоні) і в Люксембурзі. А постпродакшн тривав уже після 24 лютого 2022, в умовах повітряних тривог і блекаутів. Команда поспішала до міжнародної прем'єри стрічки, яка відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у конкурсі "Горизонти".
Всеукраїнська прем'єра пройшла 5 квітня цього року в Будинку культури смт Близнюки Харківської області, звідки родом виконавці головних ролей – Аміл і Раміл Насірови.
12 квітня у Києві пройшов допрем'єрний показ. А з 13 квітня команда проєкту вирушає у всеукраїнський тур, який охопить Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, Київ, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.
5 травня трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увірвалася до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності.
14 червня на фільм з’явився на Netflix.
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