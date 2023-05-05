"Люксембург, Люксембург" Лукіча увірвався до десятки найкасовіших українських фільмів часів незалежності
Трагікомедія "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча увірвалася до списку десяти найкасовіших фільмів України часів незалежності
Про це повідомили в Держкіно України.
Зазначають, що бокс-офіс фільму перетнув позначку у 25 млн 361 тис. грн. Стрічка зайняла 10 позицію списку найкасовіших стрічок українського прокату, тим самим обігнавши "Секс і нічого особистого".
Сюжет обертається навколо двох братів-близнюків, які вирушають до Люксембурга, щоб побачити востаннє свого хворого батька.
"Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?" - ідеться в описі фільму.
Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. У травні 2022 року вона стала одним з п'яти учасників програми підтримки міжнародної промоції українських фільмів «proMOTION», започаткованої Українським інститутом. Міжнародна промо-підтримка в рамках програми здійснюється за допомоги Göteborg Film Fund.
Прокат фільму ще триває. Подивитися його в кінотеатрах України можна буде до 10 травня 2023 року.
- 10 вересня 2022 року стало відомо, що до програми кінофестивалю увійшли фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" та короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод".
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