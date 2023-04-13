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Трагікомедія "Люксембург, Люксембург" вже в прокаті: що відомо про новий український фільм 

Ярослава Наумова
13 квітня, 2023 четвер
16:30
Статті Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург"

В кінотеатрах України виходить фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург". Історія про пошуки батька поєднує в собі комедійні та драматичні елементи. Еспресо поспілкувався з командою фільму і розповідає головні факти

Про що

У центрі сюжету – брати-близнюки, які вирушають з Лубен до Люксембургу, аби побачити свого давно зниклого батька. Вони дізнаються, що він важко хворий, тож ця зустріч може бути останньою.

"Це історія про двох хлопців, які намагаються зрозуміти, як влаштоване життя, спираючись на приклад свого батька. Один з братів вважає його за героя, а інший – намагається триматись подалі від його кримінальної фігури", – розповідає Антоніо Лукіч.

Для режисера це історія особистісна.

"Це не буквально історія про мого батька: в кіно ти завжди шукаєш не життя як воно є, а метафору життя і свої відчуття. Але близнюки  живуть  в кожному з нас, і я розділив самого себе навпіл – одна частина дуже любила батька і прагнула зустрічі, а інша частина – ненавиділа і не могла пробачити", – коментує режисер.

А от Люксембург, до якого прямують брати, обрали через його мініатюрність: це фільм про маленьких людей, які їдуть у маленьку країну, щоб вирішувати велику проблему.

"Ця історія – проста і щира, зрозуміла у будь-якому куточку світу", - зазначає продюсер Володимир Яценко.

Персоналії

"Люксембург, Люксембург" – другий фільм режисера і сценариста Антоніо Лукіча. Його дебют "Мої думки тихі" зібрав чималу колекцію нагород, серед яких головний приз Одеського кінофестивалю, карловарський глобус і одразу декілька кінопремій "Золота дзиґа". Раніше Лукіч говорив, що другий фільм – важливіший дебюту, адже своїм першим фільмом він – не більше не менше – хотів заслужити право на другий, в якому розкритися по-справжньому. 

В головних ролях – хіп-хоп-виконавці з гурту "Курган & Agregat" Аміл і Раміл Насірови. Зараз вони активно займаються волонтерською діяльністю. "Хлопці ніби народжені для трагікомедії, сама їх появи в кадрі трагікомічна, -– пояснює такий вибір Антоніо Лукіч. – Як і Ірма Вітовська (у неї головна жіноча роль в "Моїх думках тихих"), вони є носіями комедійної органіки". 

Продюсери фільму – Володимир і Анна Яценко. Саме Яценко продюсував "Дике поле", "Атлантиду", "Додому", "Відблиск", "Я і Фелікс" та інші. Зараз Володимир служить у ЗСУ.

Створення і прокат

"Люксембург, Люксембург" восени 2020 року став переможцем конкурсу Держкіно. Знімали фільм у 2021 році в Лубнах, Києві (на справжньому поліцейському полігоні) і в Люксембурзі. А постпродакшн тривав уже після 24 лютого 2022, в умовах повітряних тривог і блекаутів. Команда поспішала до міжнародної прем'єри стрічки, яка відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у конкурсі "Горизонти". 

Всеукраїнська прем'єра пройшла 5 квітня цього року в Будинку культури смт Близнюки Харківської області, звідки родом виконавці головних ролей – Аміл і Раміл Насірови. "Ми хотіли  показати фільм в Україні вперше саме в маленькому містечку, де за будь-яких інших обставин у людей немає доступу до кінотеатру. Цим також прагнемо трішки привернути увагу до того, що українське кіно не має зникати з мапи інтересів людей та втрачати зв'язок з аудиторією”, – впевнений режисер фільму Антоніо Лукіч. 

12 квітня у Києві пройшов допрем'єрний показ. А з 13 квітня команда проєкту вирушає у всеукраїнський тур, який охопить Лубни, Полтаву, Харків, Одесу, Київ, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів та Ужгород.

  • Ще два нових українських фільми розпочинають прокат у квітні. Військова драма "Бачення метелика" вже стартувала у кінотеатрах. А містичний трилер "Еґреґор", у виробництві якого об’єднались Україна, Польща і США, в кінотеатрах з 20 квітня.


 

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