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Українське кіно повертається: головні прем’єри весни

Ярослава Наумова
3 квітня, 2023 понедiлок
15:11
Статті Українське кіно

Відкладені через повномасштабне вторгнення релізи вже зачекалися на зустріч з глядачем: після вимушеної паузи українське кіно повертається в кінотеатри

Анонси з конкретними датами прокату та розпочаті промокампанії фільмів обнулились 24.02.2022. Вже відзняті фільми віддалились від українського глядача в часі та просторі: багато з них успішно промандрували міжнародними кінофестивалями, залишаючись недоступними для перегляду в Україні. З осені кіножиття активізувалось, втім кінопрокат "Я працюю на цвинтарі", "Максим Оса", "Клондайк", "Коза Ностра" та інших співпав у часі із ударами по об’єктах енергетики і тривалими відключеннями світла. Цей рік, розпочавшись із виходу "Щедрика" (5 січня) та "Мирний 21" Ахтема Сейтаблаєва (22 лютого), демонструє справжнє пожвавлення навесні. Від 23 березня в кінотеатрах України "Памфір" – кримінальна драма Дмитра Сухолиткого-Собчука, яка вже отримала безліч схвальних відгуків. Тривають покази документальних стрічок "Життя на межі" та "Будинок зі скалок". А анімація "Мавка" вже встигла відібрати всеукраїнський рекорд касових зборів у комедії "Квартал 95". У квітні ж на глядачів чекає зустріч одразу з трьома новими художніми картинами made in Ukraine: військовою драмою, трагікомедією і містичним трилером.

"Бачення метелика"

У кінотеатрах з 6 квітня

Українське кіно

Повнометражний дебют Максима Наконечного минулого року фільм був представлений у програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, а нещодавно відбулись його спеціальні покази в Гаазі. 

Про що: Головна героїня військової драми – аеророзвідниця з позивними "Метелик" (в її ролі актриса Ріта Бурковська) повертається з полону. На неї чекають рідні, друзі, побратими та коханий, але відновити колишнє життя виявляється не такою простою справою.

Чому варто подивитися: "Бачення метелика" визнали найкращим українським фільмом Одеського кінофестивалю (у січні він відбувся в межах Варшавського кінофестивалю). Співсценаристом стала Ірина Цілик (раніше її документальний фільм "Земля блакитна ніби апельсин" отримав найвищу нагороду Sundance Film Festival). В акторському амплуа можна побачити сценаристку Наталку Ворожбит ("Кіборги", "Погані дороги") та волонтера та офіцера Мирослава Гая. Також до знімання залучили реальних лікарів, військових, в тому числі й колишніх полонених.

"Люксембург, Люксембург"

У кінотеатрах з 13 квітня.

Міжнародна прем’єра фільму відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у програмі "Горизонти". Офіційному виходу в кінотеатри передуватиме показ у смт Близнюки Харківської області, рідному селищі виконаців головних ролей – Аміла та Раміла Насірових з гурту "Курган і Agregat".

Про що: Брати-близнюки дізнаються, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі та вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Але чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само поганим татом, яким вони його пам’ятають?

Чому варто подивитись: Це другий повнометражний фільм режисера і сценариста Антоніо Лукіча. Його дебютний "Мої думки тихі" мав надзвичайний успіх і відзначився низкою премій, серед яких – одразу декілька статуеток "Золота дзиґа". "Люксембург, Люксембург" присвячений не тільки пошукам втраченого батька та роздумам про вічне, але і всім-всім маленьким людям. Маленьким, але здатним робити великі справи. Я переконаний, що в кожному з нас живе така маленька людина, яка кожен день долає величезні перешкоди. Тому ми хочемо показати фільм в Україні вперше саме в маленькому містечку, де за будь-яких інших обставин у людей немає доступу до кінотеатру. Цим також прагнемо трішки привернути увагу до того, що українське кіно не має зникати з мапи інтересів людей та втрачати зв'язок з аудиторією”, – впевнений режисер фільму Антоніо Лукіч. 

"Еґреґор"

З 20 квітня у кінотеатрах

Українське кіно

У виробництві містичного трилеру об’єднались Україна, Польща і США. У фільмографії режисера Стаса Капралова – трилер "Пік страху" з україно-голлівудською акторкою Іванною Сахно.

Про що: Нью-йоркський детектив Артур Вайс отримав зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким не спілкувався тривалий час. Згодом з’ясовується, що професор нібито скоїв самогубство, а на його доньку полюють невідомі. Детектив має врятувати світ від катастрофи та зустрітися віч-на-віч з найбільшим секретом власного життя.

Чому варто подивитись: Символічно, що Україна у фільмі – бар’єр і захист усього цивілізованого світу. В одній із публікацій "Еґрегґор" навіть називали "українською відповіддю "Коду Да Вінчі". Головні події фільму відбуваються у Львові, а мер міста Андрій Садовий зіграв камео (він за сюжетом приймає лідерів двох гілок православ’я). Також знімали в Києві, Варшаві та Нью-Йорку. В акторському складі – американець Омрі Роуз ("Непокора" та "Ліга справедливості"), Олена Лавренюк ("Кава з кардамоном", DZIDZIO Контрабас), Ігор Цишкевич ("Гуцулка Ксеня", "Я працюю на цвинтарі"), а також знані польські актори Данієль Ольбрихський та Анджей Зелінський. В команді "Еґреґора" працювали актор Паші Лі та спеціаліст з піротехніки Олександр Суворов: через війну вони не дожили до прем’єри, втім їх пам’яті є присвята.

Цього року українці можуть побачити ще низку фільмів, відзнятих до лютого 2022. На літо анонсували старт прокату "Залізних метеликів" та "Королів репу", на осінь – "Я і Фелікс". А от про конкретні дати прем’єр "Я, Побєда і Берлін", "Довбуш", "Відблиск", "Ля Палісіада", "Демони" та інших прокатники поки не повідомляють.

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