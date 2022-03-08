Люксембург надав Україні 250 млн євро допомоги

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Твіттері.

"Про велич країни свідчать її дії. Поговорив із Прем'єр-міністром Люксембургу Ксав‘є Бетелем. Розповів про гуманітарну ситуацію. Подякував за €250 млн допомоги, лідерство у санкційній політиці, підтримку українських біженців. Обговорили наступні кроки України на шляху до ЄС", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Нідерландах відбулась акція збору грошей, щоб допомогти жертвам війни в Україні. Впродовж 1 дня зібрали понад 106 мільйонів євро.

Рада виконавчих директорів Світового банку 8 березня затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна" на суму $489 млн.