Люксембург передав Україні партію безпілотників: що відомо
Люксембург поставив в Україну шість безпілотників Primoco One 150 чеського виробництва у рамках військової допомоги ЗСУ після вторгнення в країну російських військ
Про це йдеться в заяві міністерства оборони Люксембурга.
Зазначається, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення РФ.
Відомо, що Primoco One 150 - це БПЛА середнього розміру, розроблений і виготовлений чеською компанією Primoco UAV. Безпілотник призначений для виконання завдань спостереження та розвідки. У вересні 2020 року дрон успішно провів своє перше льотне випробування для військового застосування.
Primoco One 150 має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.
Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.
- 21 листопада міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків Humvee. Крім того, міністерство оборони Люксембургу відправило в Україну 30 3D-сканерів, що допомагатимуть розкрити воєнні злочини РФ
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе