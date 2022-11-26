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Люксембург передав Україні партію безпілотників: що відомо

26 листопада, 2022 субота
17:15
Світ Люксембург

Люксембург поставив в Україну шість безпілотників Primoco One 150 чеського виробництва у рамках військової допомоги ЗСУ після вторгнення в країну російських військ

Про це йдеться в заяві міністерства оборони Люксембурга.

Зазначається, що країна передала Україні шість безпілотних літальних апаратів Primoco One 150. Їх було закуплено у рамках військової допомоги українським військовим після вторгнення РФ.

Відомо, що Primoco One 150 - це БПЛА середнього розміру, розроблений і виготовлений чеською компанією Primoco UAV. Безпілотник призначений для виконання завдань спостереження та розвідки. У вересні 2020 року дрон успішно провів своє перше льотне випробування для військового застосування.

Primoco One 150 має максимальну злітну масу 150 кг, а час польоту до 15 годин. Загальний діапазон безпілотника сягає до 2000 кілометрів.

Також безпілотник може виконувати зліт і посадку в будь-який час доби, навіть за несприятливих погодних умов.

  • 21 листопада міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків Humvee. Крім того, міністерство оборони Люксембургу відправило в Україну 30 3D-сканерів, що допомагатимуть розкрити воєнні злочини РФ

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