Люксембург передає Україні позашляховики Humvee

Про це Франсуа Бауш написав у твітері.

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби - Humvee.

Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, міністерство оборони Люксембургу відправило в Україну 30 3D-сканерів, що допомагатимуть розкрити воєнні злочини РФ