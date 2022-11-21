Люксембург передає Україні позашляховики Humvee
Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш повідомив про надання Україні позашляховиків Humvee
Про це Франсуа Бауш написав у твітері.
"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби - Humvee.
Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у його повідомленні.
- Крім того, міністерство оборони Люксембургу відправило в Україну 30 3D-сканерів, що допомагатимуть розкрити воєнні злочини РФ
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