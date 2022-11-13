Люксембург надав українським слідчим 3D-сканери для фіксації воєнних злочинів РФ

Про це повідомляє люксембурзька щоденна газета Tageblatt.

Люксембурзька компанія Artec3D передала українським криміналістам 30 бездротових сканерів Artec Leo. Загальна сума вантажу, оплачена міністерством оборони Люксембурга, становить понад мільйон євро.

Керівник Artec3D Артем Юхін у коментарі газеті стверджує, що сканерами вже користуються поліцейські та криміналісти в Америці, Японії та Канаді. Прилад потрібно навести на об'єкти чи поверхні сканування, потім тривимірне зображення передається на ноутбук. Пристрій використовують для реконструкції черепів із уламків кісток, виготовлення індивідуальних протезів і навіть для визначення руху швидкості автомобіля, що потрапив у ДТП.

"Зараз вони їдуть в Україну, щоб документувати там воєнні злочини", - зазначає Юхін.

П'ять IT-компаній долучилися до збору коштів на створення флоту морських дронів, який ініціював президент України.

Уряд Німеччини надасть Україні додатковий мільярд євро зі свого бюджету на 2023 рік, повідомляється, що кошти будуть спрямовані на захист від російських кібератак і збір доказів воєнних злочинів Росії

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