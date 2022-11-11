Третій за день. ІТ-компанії зібрали кошти на морський дрон для України

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Йдеться про компанії Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.

Також Федоров закликав інші технологічні компанії приєднуватись, щоб допомогти Україні сформувати сучасний флот морських дронів.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Станом на вечір були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Про це у вечірньому зверненні повідомив Зеленський.

$250 тис. на другий дрон зібрали литовці, які раніше офірували Україні байрактар.

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