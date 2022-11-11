Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Захист міст і зернового коридору: Зеленський оголосив збір на перший у світі флот морських дронів

Захист міст і зернового коридору: Зеленський оголосив збір на перший у світі флот морських дронів

11 листопада, 2022 п'ятниця
18:37
війна з Росією

На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочато збір на український флот морських дронів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. ... Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!" - закликав Зеленський.

Президент зазначив, що ці дрони допоможуть захистити акваторії та мирні міста України від російських ракет, які запускають із кораблів. Крім того, такі дрони допоможуть розблокувати коридор для суден із зерном.

На платформі UNITED24 зазначили, що перший такий морський дрон наприкінці жовтня вразив три російські кораблі, серед яких - флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров".

"Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами. В результаті зухвалої операції росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Вбивці мирних українців — військові кораблі з ракетами на борту — самі стали мішенями", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація платформи наголосила, що безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення є унікальною українською розробкою. Першим завданням збору є формування флоту зі ста таких апаратів.

"Наше перше завдання — сформувати флот зі ста таких човнів. Він захистить акваторії наших морів, не дасть кораблям з ракетами виходити з бухти, зможе оберігати торгові судна і виконувати секретні місії. Дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні ракетних уражень та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям", - пояснили організатори збору.

Довжина такого дрона - 5,5 м, а вага - до 1000 кг. Радіус дії дрона - до 400 км.

Вартість одного безпілотника складає 10 млн грн. На сайті UNITED24 зазначають, що в неї входить не лише сам апарат, а й наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.

При цьому людина, яка пожертвує 10 млн грн, зможе дати назву одному з безпілотних човнів.

Долучитися до збору можна за посиланням.

  • Раніше РФ заявила про атаку дронів у Севастопольській бухті на світанку 29 жовтня.
  • Того ж ранку СБУ опублікувала допис із підписом "It's BAVOVNA o'clock!".
  • Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів".
  • Американський Інститут вивчення війни припустив, що атаку здійснила Україна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Володимир Зеленський
безпілотник
Читайте також:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
10 листопада, 2022 четвер
"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
Укрнафта
10 листопада, 2022 четвер
Завод Укртатнафти зруйновано, Укрнафта недоінвестована впродовж 15 років, там мало цікавого, - директор групи "А-95" Куюн про націоналізацію підприємств
9 листопада, 2022 середа
Озброєні люди заблокували офіс Укрнафти. БЕБ проводить обшуки за підозрою в несплаті понад 700 млн грн податків
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
19:33
Москва. Кремль
Родичі Байдена, Пелосі й Остіна, речниця Білого дому та Тімоті Снайдер: Росія заборонила в'їзд ще 200 громадян США
19:32
зерно хліб пшениця елеватор
"Шляхи солідарності": ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України
19:21
Ексклюзив
Іран ракета
Іранські ракети Zolfaghar - складніша ціль для перехоплення ППО, - військовий експерт Коваленко
19:00
Іран
США й три країни Європи хочуть зобов’язати Іран пояснити сліди урану, знайдені трьох ядерних об’єктах країни, - Reuters
18:50
G20
Лідери G20 засудять загрозу використання ядерної зброї РФ, - Reuters
18:34
Білорусь солдати
Гідні умови життя, зв'язок із рідними: Генштаб пояснив військовим Білорусі та РФ, як здатися Україні
18:27
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Пам’яті будівничої України
18:26
Німеччина солдат армія
Німеччина надасть Україні €1 млрд на кіберзахист і документування воєнних злочинів РФ
18:18
У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українських біженців
18:16
Британія
Ексохоронець посольства Британії в Німеччині визнав, що шпигував на користь Росії
18:16
Ексклюзив
карта бойових дій
На Луганщині найактивніші бойові дії йдуть на трьох напрямках, - голова Сєверодонецької ВА
18:10
російські військові
Окупанти попри величезні втрати не залишають спроби взяти під контроль Бахмут, - голова Донецької ОВА
18:02
Анонс
НЕ ІСТФАК: Українці та поляки - друзі навіки?
17:48
НАТО
Швеція слідом за Фінляндією оголосила про небажання розміщувати в себе ядерну зброю після вступу до НАТО
17:36
У селі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
У селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
17:32
Ілон Маск
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter
17:21
Ексклюзив
Москва. Кремль
Режим у РФ буде стабільний, доки йде війна та люди бояться силовиків, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
17:20
Зеленський Дуда
"У нас спільний ворог і ми разом будемо переможцями": президент та військове керівництво України привітали Польщу з Днем незалежності
17:10
Ексклюзив
путін путлер
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
17:09
Ілюстративне зображення
Росія обстріляла Чернігівщину з важкої артилерії
17:09
Денис Шмигаль і спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен
Шмигаль обговорив з парламентарями Литви створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ
16:59
Зернова допомога Харківщині
"Зерновим коридором" із українських портів вийшло 4 судна зі 120 тис. тонн агропродукції
16:46
путін - орбан
Більшість угорців не поділяють проросійську політику Орбана, - опитування
16:39
Херсон
З Україною повертається Європа: посол ЄС Маасікас прокоментував звільнення Херсона
16:33
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:30
зерно поле пшениця
Японія спрямує $14 млн на експорт української пшениці до Сомалі
16:28
Ексклюзив
Сенат США
США не хочуть, щоб Україна дестабілізувала РФ, - експерт-міжнародник Дубовик
16:19
Ексклюзив
“Батько наш Бандера”: сенсаційна історія хіта українського Тіктоку
16:17
Нафтогаз
Посадовців Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи
16:14
Японія
Японія підтвердила загибель свого громадянина на війні в Україні
16:07
Ексклюзив
гітлер та Відкун Квіслінг
Псевдо зради
16:05
У Польщі три дні писатимуть благодійний диктант. Зібрані кошти підуть на допомогу Україні
16:02
G7
Німеччина обговорить з G7 переслідування підозрюваних у воєнних злочинах Росії
15:43
стихійні похованя на Донеччині
У Нацполіції заявили про виявлення 120 стихійних поховань на деокупованій Донеччині
15:40
Херсон
ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України, - українська розвідка
15:38
АРМА передали 70 млн грн російської фірми в Нікополі, що виробляла оборонну продукцію
АРМА передали 70 млн грн російської фірми в Нікополі, що виробляла оборонну продукцію
15:34
Джо Байден
Китай не має велику повагу до РФ і, ймовірно, не розглядає відносини з Росією, як альянс, - Байден
15:16
Ексклюзив
карта бойових дій
Відступаючи, окупанти підривають за собою всі логістичні шляхи, - радник міського голови Херсона Головня
15:15
Укрпошта, марка
Херсон – це Україна. Укрпошта запустила першу марку, присвячену місту-герою
15:02
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
ООН розпочала переговори з Росією щодо зернової угоди
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV