Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"На фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. ... Упевнений, мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!" - закликав Зеленський.

Президент зазначив, що ці дрони допоможуть захистити акваторії та мирні міста України від російських ракет, які запускають із кораблів. Крім того, такі дрони допоможуть розблокувати коридор для суден із зерном.

На платформі UNITED24 зазначили, що перший такий морський дрон наприкінці жовтня вразив три російські кораблі, серед яких - флагман Чорноморського флоту РФ "Адмірал Макаров".

"Це перша морська атака в історії, яка була здійснена виключно безпілотними засобами. В результаті зухвалої операції росія втратила беззаперечну перевагу на воді. Вбивці мирних українців — військові кораблі з ракетами на борту — самі стали мішенями", - йдеться у повідомленні.

Адміністрація платформи наголосила, що безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення є унікальною українською розробкою. Першим завданням збору є формування флоту зі ста таких апаратів.

"Наше перше завдання — сформувати флот зі ста таких човнів. Він захистить акваторії наших морів, не дасть кораблям з ракетами виходити з бухти, зможе оберігати торгові судна і виконувати секретні місії. Дрони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торгових суден, коригуванні ракетних уражень та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям", - пояснили організатори збору.

Довжина такого дрона - 5,5 м, а вага - до 1000 кг. Радіус дії дрона - до 400 км.

Вартість одного безпілотника складає 10 млн грн. На сайті UNITED24 зазначають, що в неї входить не лише сам апарат, а й наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.

При цьому людина, яка пожертвує 10 млн грн, зможе дати назву одному з безпілотних човнів.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Раніше РФ заявила про атаку дронів у Севастопольській бухті на світанку 29 жовтня.

Того ж ранку СБУ опублікувала допис із підписом "It's BAVOVNA o'clock!".

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів".

Американський Інститут вивчення війни припустив, що атаку здійснила Україна.