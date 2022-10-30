Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики припускають, що 29 жовтня українські сили здійснили атаку на російський фрегат типу "Григорович" чорноморського флоту поблизу окупованого Севастополя за допомогою безпілотних надводних апаратів.

На кадрах у соціальних мережах помітно безпілотні надводні апарати, які завдали удару щонайменше по одному фрегату. На відео також видно дим біля порту в Севастополі та роботу ППО по повітряних цілях. Міністерство оборони Росії стверджує, що українці нібито використали сім автономних морських безпілотників та ще дев’ять дронів для проведення атаки.

ISW наголошує, що удари по військових суднах під час війни є законними, а не терористичними атаками, як називають їх у РФ.

Яких пошкоджень зазнали кораблі чорноморського флоту наразі невідомо. Росіяни стверджують про незначні ушкодження тральника "Іван Голубець" та захисного бар’єру в південній бухті. Окупанти не визнали будь-яких пошкоджень фрегата типу "Григорович", подібно до того, як міноборони РФ заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва", який було потоплено у квітні. Водночас в ISW наголосили, що Україна не взяла на себе відповідальність за атаку станом на ранок 30 жовтня.

Однак, МЗС Росії оголосило, що Москва призупинила на невизначений термін свою участь в угоді щодо експорту українського зерна за посередництва ООН через події, що сталися 29 жовтня у Севастополі. Хоча в ISW підкреслюють, що Росія тривалий час й так шукали приводів для виходу з неї.

Американські аналітики нагадують, що чорноморський флот має три фрегати типу "Григорович", кожен з яких здатний запускати крилаті ракети "Калібр".

"Рішення націлитися на фрегати зараз має сенс, враховуючи активізацію російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою відповіддю на російську кампанію стратегічних бомбардувань, спрямованих на цивільні цілі по всій Україні протягом останніх кількох тижнів", - переконані в ISW.

У ніч проти 29 жовтня в Севастопольській бухті пролунали вибухи.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що у Севастополі пошкоджено три російські кораблі-носії "Калібрів".

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