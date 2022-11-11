"Подарунок для Путіна": У Литві зібрали $250 тис. на перший морський дрон для України

Про це оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас у твітер, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовський народ підготував подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на купівлю першого такого безпілотника! Усього найгіршого, ***!" – написав Тапінас у Twitter.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм додав, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

Раніше сьогодні, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Станом на п’ятницю були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Про це у вечірньому зверненні повідомив Зеленський.

Довжина такого дрона - 5,5 м, а вага - до 1000 кг. Радіус дії дрона - до 400 км. Вартість одного безпілотника складає 10 млн грн. На сайті UNITED24 зазначають, що в неї входить не лише сам апарат, а й наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.

При цьому людина, яка пожертвує 10 млн грн, зможе дати назву одному з безпілотних човнів. Долучитися до збору можна за посиланням.

Нагадаємо, литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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