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"Подарунок для Путіна": У Литві зібрали $250 тис. на перший морський дрон для України

11 листопада, 2022 п'ятниця
21:36
війна з Росією Морські дрони

Литовці зібрали $250 тисяч у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників

Про це оголосив литовський журналіст Андрюс Тапінас у твітер, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовський народ підготував подарунок для Путіна і приєднався до цієї армії, зібравши 250 тисяч доларів на купівлю першого такого безпілотника! Усього найгіршого, ***!" – написав Тапінас у Twitter.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм додав, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

Раніше сьогодні, 11 листопада, Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Станом на п’ятницю були зібрані кошти на перший безпілотник – він називатиметься "Херсон". Про це у вечірньому зверненні повідомив Зеленський.

Довжина такого дрона - 5,5 м, а вага - до 1000 кг. Радіус дії дрона - до 400 км. Вартість одного безпілотника складає 10 млн грн. На сайті UNITED24 зазначають, що в неї входить не лише сам апарат, а й наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних.

При цьому людина, яка пожертвує 10 млн грн, зможе дати назву одному з безпілотних човнів. Долучитися до збору можна за посиланням.

  • Нагадаємо, литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
  • 28 травня відбувся фінальний ефір зі збору грошей, вдалось залучити понад 5 млн євро. Пізніше Туреччина передала "Байрактар" Литві безплатно.

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Литва
безпілотник
зброя для України
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