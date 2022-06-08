Люксембург заморозив російські активи на 4,2 млрд євро
У Люксембурзі заморозили активи громадян та організацій, які потрапили під санкції Євросоюзу через війну в Україні, на загальну суму близько 4,627 млрд євро
Про це повідомляє Міністерство фінансів герцогства.
"На запит Міністерства фінансів Люксембурзький бізнес-реєстр (LBR) визначив компанії, зареєстровані в Реєстрі торгівлі та компаній (RCS), для яких внесені особи, які фігурують у санкційних списках", - йдеться в повідомленні.
Зокрема заморожено депозити та цінні папери понад 90 фізичних осіб і 1100 компаній, які підпали під дію санкцій.
Мінфін Люксембурга запевнив, що тісно співпрацює із структурами Євросоюзу та зацікавленими відомствами країн – учасниць ЄС, домагаючись, щоб застосування санкцій було ефективним.
- Нагадаємо, наприкінці травня РФ публічно заявила, що внаслідок санкцій Заходу було заморожено близько $300 млрд активів її Центробанку. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс зауважив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України заблокували близько €23 млрд.
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