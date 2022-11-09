"Маємо бути готові до всіх сценаріїв": у Міноборони прокоментували можливість додаткової мобілізації
В Україні поки не планують проводити додаткову мобілізацію
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що наразі вистачає тих людей, які були раніше мобілізовані.
"Але ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - заявила Маляр.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести окупаційні війська з Херсона та відступити на лівий берег Дніпра.
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