Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що наразі вистачає тих людей, які були раніше мобілізовані.

"Але ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій і ми з вами в принципі повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв", - заявила Маляр.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести окупаційні війська з Херсона та відступити на лівий берег Дніпра.

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