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Маємо докази, що Росія вчиняла системні воєнні злочини на усіх окупованих землях України, - США

22 листопада, 2022 вiвторок
00:49
війна з Росією Буча геноцид

У правоохоронців є все більше доказів того, що агресія РФ в Україні супроводжувалася системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські сили

Про це повідомила під час телефонної конференції в понеділок посол з особливих доручень США у справах глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, передає Укрінформ.

"Агресія проти України є явним порушенням Статуту ООН, і ми маємо все більше доказів того, що ця агресія супроводжувалася системними воєнними злочинами, скоєними в кожному регіоні, де були дислоковані російські сили",- зауважила представниця США.

Вона зазначила, що це включає тортури й жорстоке поводження як із цивільними, так і з військовополоненими, а також спроби приховати ці злочини. Шаак також нагадала про створення Росією величезної інфраструктури фільтрації, де, за попередніми звітами, відбувається фізичне та психологічне насильство, включно із самовільними стратами.

Водночас за її словами, йдеться про навмисні, невибіркові та непропорційні обстріли цивільного населення та елементів цивільної інфраструктури.

"Кожен окремий удар потрібно оцінювати з огляду на те, чи були поблизу військові об’єкти, або ж там були суто цивільні об’єкти",- зауважила представниця адміністрації у відповідь на запитання, чи вважають у США обстріли росіянами цивільних об’єктів воєнними злочинами.

При цьому вона підкреслила, що наразі простежується "постійна схема атак на цивільні елементи". За її словами, російські атаки відбуваються дуже далеко від військових цілей, через що виникає логічне запитання про військову доцільність таких дій. Вона наголосила: ці атаки служать лише для того, щоби залишити цивільних без електрики, тепла чи води, або щоби вдарити по транспорту, який вивозить людей із зони бойових дій.

"Отже, кожен окремий інцидент доведеться дуже уважно розглядати прокурорам, але така закономірність викликає глибоку тривогу",- підкреслила Шаак.

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російська армія
тероризм
США
воєнні злочини Росії
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