"Маємо конкретні рішення": Зеленський обговорив із Ріші Сунаком оборонну співпрацю

Про це глава держави написав у телеграмі.

Зеленський зазначив, що наразі є "конкретні рішення" для наближення перемоги вже у цьому році.

"Обговорили подальше оборонне співробітництво із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", - пише Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і розповів про ризик ескалації на фронті.

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