"Маємо конкретні рішення": Зеленський обговорив із Ріші Сунаком оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у вівторок, 3 січня, обговорив з прем'єр-міністром Британії оборонну співпрацю для "наближення перемоги"
Про це глава держави написав у телеграмі.
Зеленський зазначив, що наразі є "конкретні рішення" для наближення перемоги вже у цьому році.
"Обговорили подальше оборонне співробітництво із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Погодились активізувати наші зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч. Уже маємо для цього конкретні рішення", - пише Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і розповів про ризик ескалації на фронті.
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