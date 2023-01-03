Про це він повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування", - написав Зеленський.

"Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - додав він.

Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.

3 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили грошове забезпечення й премії для військових.

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