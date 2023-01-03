Зеленський розповів прем'єру Нідерландів Рютте про ризик ескалації на фронті і попросив підтримки
Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і розповів про ризик ескалації на фронті
Про це він повідомив у Telegram.
"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів про ризик ескалації на фронті та потенційні виклики, а також про наші оборонні потреби для адекватного реагування", - написав Зеленський.
"Розраховуємо на конкретні кроки партнерів задля максимального підсилення України на найближчому "Рамштайні", - додав він.
Довідка: Ukraine Defence Contact Group, або платформа "Рамштайн" (за назвою авіабази-місця зустрічі) — це зустріч міжнародних союзників, які підтримують оборону України у війні з Росією. Наразі вона об’єднує міністрів оборони понад 50 країн.
- 3 січня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому зокрема обговорили грошове забезпечення й премії для військових.
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