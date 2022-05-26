"Маємо забезпечити перемогу України військовою допомогою та санкціями": Британія заявила, що на агресію РФ потрібно відповідати силою

Про це заявила міністерка зовнішніх справ Великої Британії Ліз Трасс.

Під час візиту в Боснію та Герцеговину Трасс використала промову перед збройними силами країн, щоб згуртувати союзників для більшої підтримки України, включаючи надання більшої кількості зброї та цілеспрямованих санкцій.

"Російську агресію неможливо вгамувати. Це треба зустріти з силою. Ми не повинні допустити, щоб в Україні розвивався тривалий і все більш болючий конфлікт", - наголосила вона.

Також вона застерегла від "умиротворення" Володимира Путіна і закликала партнерів продовжувати згуртувати сили на підтримку України зокрема шляхом санкцій та військової допомоги.

"Ми повинні бути невблаганними у забезпеченні перемоги України за допомогою військової допомоги та санкцій. Зараз ми не можемо зняти ногу з акселератора", - завила міністерка.

Зазначається, що Трасс також спонукатиме союзників, зокрема Чехію, до спільної роботи над новим планом Маршалла для України, що має забезпечити швидку реконструкцію країни.

Нагадаємо, Британія готова відправити військові кораблі у Чорне море для супроводу суден з українським зерном. З ініціативою про експорт зерна з Одеси виступила Литва, яка запропонувала створити для цього коаліцію, до якої можуть увійти деякі члени НАТО та країни, які потребують постачання зерна.