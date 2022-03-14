Маємо залишатись людьми. Зеленський розповів, як в одній палаті лікують українських військових і російського полоненого
Лікарі врятували хлопця з Рязані попри те, що він робив проти нас, проти України.
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні відвідав наших захисників, що лікуються у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Я дуже хочу, щоби моє до них привітання "Бажаю здоров'я" спрацювало. Так само потужно, як працюють наші збройні сили, які утримують ключові рубежі", - повідомив глава держави.
Також він розповів, що побачив дуже особливу ситуацію у військовому госпіталі:
"Там лікують і російського військового з Рязані – він в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що він робив проти нас, проти України. Але наші лікарі його врятували. І це зрозуміло, бо вони люди не злі. І ми маємо пройти цю війну так, щоби ми всі залишились людьми. І за цю роботу я вдячний усім лікарям та медичним сестрам, що працюють в усіх лікарнях України".
- Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів, яким є основне завдання під час переговорів з російською стороною
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