Маємо залишатись людьми. Зеленський розповів, як в одній палаті лікують українських військових і російського полоненого

Про це у вечірньому зверненні розповів президент України Володимир Зеленський, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні відвідав наших захисників, що лікуються у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Я дуже хочу, щоби моє до них привітання "Бажаю здоров'я" спрацювало. Так само потужно, як працюють наші збройні сили, які утримують ключові рубежі", - повідомив глава держави.

Також він розповів, що побачив дуже особливу ситуацію у військовому госпіталі:

"Там лікують і російського військового з Рязані – він в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що він робив проти нас, проти України. Але наші лікарі його врятували. І це зрозуміло, бо вони люди не злі. І ми маємо пройти цю війну так, щоби ми всі залишились людьми. І за цю роботу я вдячний усім лікарям та медичним сестрам, що працюють в усіх лікарнях України".

Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів, яким є основне завдання під час переговорів з російською стороною

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