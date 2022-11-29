МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС

Про це у Twitter повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

29 листопада в Бухаресті на зустрічі дипломатів НАТО Гроссі зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - написав гендиректор МАГАТЕ за результатами зустрічі.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.

У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb