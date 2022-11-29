МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС
МАГАТЕ стежитиме за енергетичною безпекою України, посиливши свою присутність на атомних електростанціях
Про це у Twitter повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.
29 листопада в Бухаресті на зустрічі дипломатів НАТО Гроссі зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.
"Ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - написав гендиректор МАГАТЕ за результатами зустрічі.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
- У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною".
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