Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС

МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС

29 листопада, 2022 вiвторок
16:16
Світ Кулеба і Гроссі

МАГАТЕ стежитиме за енергетичною безпекою України, посиливши свою присутність на атомних електростанціях

Про це у Twitter повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

29 листопада в Бухаресті на зустрічі дипломатів НАТО Гроссі зустрівся з очільником МЗС Дмитром Кулебою.

"Ми продовжуємо працювати над терміновим створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС. Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - написав гендиректор МАГАТЕ за результатами зустрічі.

  • Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла, води, тепла та зв'язку.
  • У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
війна з Росією
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
28 листопада, 2022 понедiлок
"Руки коченіють, а ще потрібно стріляти": боєць батальйону "Свобода" Лисенко про ситуацію навколо Бахмута
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 листопада, 2022 неділя
Армія РФ ледь не щодня вивозить літаками "військову допомогу" з Китаю, - ЗМІ
ракетний удар по рівненщині
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.7
    Купівля 39.7
    Продаж 40.4
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.3
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 листопада
16:32
Ексклюзив
Реактивна система залпового вогню LRU
"Може наробити суттєвої біди окупантам в тилу": експерт Киричевський про отриману від Франції ракетну систему LRU
16:25
Мартін Понсілуома
Біатлон: відбулася перша гонка Кубка світу в новому сезоні
16:15
Довженко-Центр
Підготовче засідання суду у справі Довженко-Центру перенесли на 20 грудня
16:15
У Каховку та Нову Каховку окупанти завозять ФСБ, готують примусову депортацію жителів до РФ, – Хлань
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:10
Оновлено
Кулеба
Угорщина блокує участь Кулеби у засіданні Комісії Україна – НАТО, але про раптову зміну формату не йдеться, - МЗС України
16:05
шахтарі
На тимчасово окупованій Луганщині росіяни мобілізували понад половину шахтарів, - ЦНС
16:05
OPINION
Остап Сливинський
Володимир Вакуленко. In memoriam
15:58
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Збільшення військової допомоги та нові системи ППО. Сунак оголосив про підтримку України у 2023 році
15:45
Віта Семеренко
Олімпійська чемпіонка з біатлону Семеренко спростувала інформацію про завершення кар'єри
15:12
Ексклюзив
НАТО
НАТО 24 лютого прокинулося від летаргічного сну, - нардеп Чернєв
15:05
Реактивна система залпового вогню LRU
До України з Франції прибула далекобійна система залпового вогню LRU
14:59
Маріуполь
Росіяни почали видаляти з онлайн-карт зруйновані ними будинки в Маріуполі
14:58
СБУ затримала в Балаклії колаборанта
Правоохоронці затримали колаборанта, який "курував" підприємців у Балаклії
14:49
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти позбавляють працівників ЗАЕС доступу на підприємство, - мер Енергодара Орлов
14:39
Туреччина
Голова МЗС Туреччини заявив, що війну в Україні можна завершити лише дипломатичним шляхом
14:33
Євген Пригожин
Загиблий в Україні громадянин Замбії був завербований в ПВК Вагнера
14:32
Ексклюзив
окупанти
Поля навколо Бахмута вкриті трупами російських військових, - капітан Нацгвардії Жорін
14:22
ДБР
ДБР затримало заступника мера Херсона, який співпрацював із окупантами
14:21
Чехія
У Чехії 49 людей звинуватили в публічній підтримці російської агресії проти України
14:20
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Малими групами з багатьох напрямків: росіяни змінили тактику штурмів, - керівник ВЦА Авдіївки
14:17
Казахстан кордон росіяни
Понад 400 тис. росіян втекли до Казахстану  з початку мобілізації
14:11
Держдепартамент США
Санкції погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський проєкт – амбасадорка Брінк
14:11
Катар домовився про багаторічний контракт на скраплений газ для Німеччини
14:10
Володимир Зеленський та Олександр Усик (ліворуч)
Зеленський зустрівся з Усиком, Шевченком та іншими амбасадорами United24
14:06
акція під стінами КСУ
Активісти та депутати від "Євросолідарності" вимагають від КСУ розблокувати закон про перейменування церкви моспатріархату
14:03
OPINION
Юрій Бутусов
Ми запалимо такі свічки, яких вистачить випалити ворогів назавжди
13:59
Окупанти вдарили по Донеччині з "градів", є загиблий
13:55
Ексклюзив
Каховка
Інформація про виведення військ РФ з Каховки та Нової Каховки не відповідає дійсності, - депутат Херсонської облради Хлань
13:53
Андрій Павелко
Печерський суд взяв під арешт президента УАФ Павелка, - журналіст Андріюк
13:28
крейсер Chancellorsville
В Китаї заявили, що крейсер США незаконно вторгся у води КНР
13:26
Мелані Джолі
Після російських обстрілів енергоінфраструктури підтримка України з боку союзників лише посилилася, - голова МЗС Канади
13:10
РФ "зробила" російського шпигуна наркоторговцем, щоб витягти його з бразильської в'язниці, - The Insider
13:07
деокупаціїя Крим
Громадян Росії можуть примусово видворити з Криму після його деокупації, - представник Зеленського в АРК
12:50
Starlink
У Мінцифри заявили про намір придбати "велику партію із тисяч Starlink для України"
12:47
Драматичний театр Маріуполя
Окупанти намагаються прибрати залишки тіл з руїн драмтеатру в Маріуполі до "великого відновлення", - Андрющенко
12:36
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що НАТО не може допустити перемоги Путіна, бо це "зробить світ іще небезпечнішим"
12:35
БМП1
Словаччина передала Україні партію БМП1
12:31
ЗСУ, можливо, візьмуть Крим в оперативне оточення ще цього року, - військовий аналітик Гетьман
12:26
На Вінниччині через обстріли змушені перевезти всіх пацієнтів лікарні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV