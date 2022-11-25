У МАГАТЕ назвали зупинку всіх українських АЕС "безпрецедентною" і "надзвичайно тривожною"
У МАГАТЕ шоковані зупинкою всіх українських АЕС унаслідок російських атак 23 листопада
Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.
В Агентстві ситуацію назвали "надзвичайно тривожною".
"Повна та одночасна втрата потужності за межами майданчика для атомних електростанцій України свідчить про те, що ситуація з ядерною безпекою і безпекою в країні стає все більш хиткою, складною і потенційно небезпечною. Вперше всі станції зазнали втрати зовнішнього живлення одночасно. Це було б абсолютно неможливо уявити до цієї трагічної війни. Це надзвичайно непокоїть", - сказано в повідомленні.
"Всі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, повинні негайно припинитися", - додали в МАГАТЕ.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
- В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.
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