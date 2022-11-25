Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

В Агентстві ситуацію назвали "надзвичайно тривожною".

"Повна та одночасна втрата потужності за межами майданчика для атомних електростанцій України свідчить про те, що ситуація з ядерною безпекою і безпекою в країні стає все більш хиткою, складною і потенційно небезпечною. Вперше всі станції зазнали втрати зовнішнього живлення одночасно. Це було б абсолютно неможливо уявити до цієї трагічної війни. Це надзвичайно непокоїть", - сказано в повідомленні.

"Всі військові дії, що загрожують безпеці ядерних об'єктів України, повинні негайно припинитися", - додали в МАГАТЕ.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

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