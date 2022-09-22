МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН
Два дні в Інституті ядерних досліджень НАН України та на Чорнобильській АЕС представники МАГАТЕ проводили інспекції
Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.
"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 22 вересня, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу, пишуть в пресслужбі Держатомрегулювання.
Головна мета проведення цим інспекцій: "Перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності".
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- Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Желєзняк переконаний, що стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС можуть лише міжнародні організації на чолі з МАГАТЕ.
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