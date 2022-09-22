English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Суспільство МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН

МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН

22 вересня, 2022 четвер
17:16
Суспільство МАГАТЕ провела інспекції на Чорнобильській АЕС та в Інституті ядерних досліджень НАН

Два дні в Інституті ядерних досліджень НАН України та на Чорнобильській АЕС представники МАГАТЕ проводили інспекції

Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.

"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 22 вересня, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу, пишуть в пресслужбі Держатомрегулювання.

Головна мета проведення цим інспекцій: "Перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності".

  • 15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
  • Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав 77-му Генасамблею ООН для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС. 
  • Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Желєзняк переконаний, що стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС можуть лише міжнародні організації на чолі з МАГАТЕ.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Чорнобильська АЕС
Читайте також:
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
21 вересня, 2022 середа
В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна: час переписувати промову
Совбез РФ
20 вересня, 2022 вiвторок
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.74
    Купівля 40.74
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
22 вересня
18:39
Карнеґі-Гол
У Нью-Йорку в Карнеґі-Голі відзначать 100-річчя українського Щедрика
18:27
Знищений склад окупантів
Українські захисники показали, як знищили склад з боєприпасами та технікою російських окупантів
18:22
путін, шойгу
Трансляцію запису звернення Путіна затримали через Шойгу: промову міністра оборони РФ підготували тільки за годину до ефіру
18:22
Норвегія
Норвегія скасувала спрощений візовий режим для росіян
18:18
мавпяча віспа
В Україні зафіксували третій випадок віспи мавп
18:11
Ексклюзив
путін, шойгу
РФ потрібні ресурси, які перетворять натовп з автоматами на військо, - військовий експерт Катков
18:01
Ненсі Фезер
Німеччина готова прийняти російських дезертирів, – міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер
17:57
Грузія та США
США передали Грузії безпекової допомоги на $11,5 млн
17:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:35
Залізний купол
Румунія розглядає купівлю ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол"
17:23
Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міськраді закликає демонтувати пам’ятник Катерині II
17:10
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Мобілізація може зруйнувати цивільну авіацію Росії. Призивають пілотів, авіадиспетчерів та бортпровідників
17:08
Оновлено
Кількість загиблих зросла до 31 людини: в Ірані тривають протести через смерть 22-річної Махси Аміні
17:01
Мі-8
Нацгвардієць з "ігли" збив ворожий гвинтокрил Мі-8 на Запорізькому напрямку
16:58
Казахстан
Казахстан не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації
16:49
Донеччина, Часів Яр, Школа мистецтв
У Часовому Яру на Донеччині окупанти обстріляли касетними боєприпасами школу мистецтв
16:46
Ексклюзив
мобілізація рф солдати орки
В Росії потенційно можуть мобілізувати понад 25 млн осіб, - ексголова Донецької ВЦА Жебрівський
16:36
парашутовані бетонобійні авіабомби ФАБ-500 у Куп'янську
У Куп'янську окупанти скидали авіабомби просто на приватні будинки: правоохоронці фіксують злочини РФ
16:30
Латвія
У Латвії на два роки заборонили ретрансляцію російських і білоруських телепрограм
16:28
Пес Патрон і "чотирилапий розвідник" Тор отримали нагороди
16:25
Паспорт громадянина України у додатку "Дія"
На криптобіржі тепер можна верифікуватися через застосунок "Дія"
16:23
кібербезпека
Естонія є одним з найактивніших партнерів України у захисті від російських кібератак, - міністр Ярван
16:15
Латвія
Сейм Латвії посилив вимоги до видачі посвідок на проживання росіян і білорусів
16:12
США Китай
Законодавці США посилюють тиск на великі банки через зв'язки з Китаєм, - Reuters
15:56
Оновлено
обстріл
Росіяни вдарили по Запоріжжю 9 ракетами: влучили в електропідстанцію, готель, з-під завалів визволили 6 людей. Є загиблий
15:53
Ексклюзив
Окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі", - депутат Запорізької облради Лишенко
15:51
ЗСУ затрофеїли переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
ЗСУ захопили сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"
15:40
сепар днр
Окупанти планують залучити дітей до участі у псевдореферендумі на Донеччині
15:31
путін путлер
У засекреченому пункті указу Путіна йдеться про мобілізацію в РФ до 1 млн людей, - ЗМІ
15:29
Фінляндія
Засновник Yandex та брати Ротенберги. У Фінляндії арештували активи підсанкційних російських олігархів
15:24
Ексклюзив
Павло Клімкін
Останні дії Путіна вказують на велике бажання провести переговори, - Клімкін
15:22
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні на власні очі побачив наслідки агресії РФ в Ірпені
15:15
путін
У Путіна пропонують відправляти до армії мігрантів із громадянством Росії
15:02
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада готова допомогти відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру України
14:47
Теракт у Донецьку
В окупованому Донецьку армія РФ обстріляла район Центрального ринку: є жертви
14:46
Інгріда Шимоніте
Ні Литва, ні інші держави не зобов’язані рятувати росіян від мобілізації, - прем'єрка Шимоніте
14:44
"Вирвати очі Путіну": Гончаренко центри оголосили всеукраїнський збір на 10 антидронових рушниць для ЗСУ
14:44
на фото: балкер
Балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану
14:32
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
З початку повномасштабного вторгнення РФ зруйнувала щонайменше 270 релігійних споруд в Україні
14:28
Ексклюзив
Путін
"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV