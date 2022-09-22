Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України.

"З 21 по 22 вересня в Інституті ядерних досліджень НАН України та ДСП "Чорнобильська АЕС" було успішно проведено інспекції Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 22 вересня, в Інституті ядерних досліджень Національної академії наук України інспекторам МАГАТЕ представили додатковий доступ відповідно до вимог додаткового протоколу, пишуть в пресслужбі Держатомрегулювання.

Головна мета проведення цим інспекцій: "Перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу, інформації про конструкцію ядерної установки та незаявленої ядерної діяльності".

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав 77-му Генасамблею ООН для консультацій щодо зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС.

Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Желєзняк переконаний, що стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС можуть лише міжнародні організації на чолі з МАГАТЕ.

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